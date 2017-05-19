Kısa kollu ve uzun kollu gömlekler
Erkek gömlek modellerinde içeriden düğmeli olması yardımı ile kısa kola dönüşebilen modelleri mi, yoksa omuz hizasının altında kalan kol modellerini mi tercih edeceğinizi belirlemeniz gerekir. Eğer hem sonbahar, hem de ilkbahar kullanımı için gömlek alacaksanız uzun kollu, ancak içten düğmeli olan modelleri tercih etmeniz sizin için çok daha kullanışlı olur. Bunun yanı sıra XS ile XXL arasında beden tercihlerinizi de yapabilirsiniz.
Farklı gömlek yakaları
www.ltbjeans.com adresi üzerinden hakim yaka erkek gömlek modellerini bulabileceğiniz gibi düz yaka ve sivri yaka modellerine de bakabilirsiniz. Ürünlerin tamamı taksitli ödeme seçenekleri ile satışa çıkarılabilir durumda olup hızlı kargo seçeneği ile en kısa sürede size ulaştırılır.