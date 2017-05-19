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19 Mayıs 2017 Cuma

Erkek gömlek

LTB erkek gömlek modelleri ile tarzınızı yansıtmanız, kalitenizden ödün vermemeniz ve aynı zamanda farklı kombinler yapabilmeniz mümkündür. Ürünler, tercihlere göre koyu renk ve tonları, açık renk ve tonları şeklinde sıralanırken, aynı zamanda farklı renk karışımlarını içeren modelleri de tercih edebilirsiniz.

Kısa kollu ve uzun kollu gömlekler
Erkek gömlek modellerinde içeriden düğmeli olması yardımı ile kısa kola dönüşebilen modelleri mi, yoksa omuz hizasının altında kalan kol modellerini mi tercih edeceğinizi belirlemeniz gerekir. Eğer hem sonbahar, hem de ilkbahar kullanımı için gömlek alacaksanız uzun kollu, ancak içten düğmeli olan modelleri tercih etmeniz sizin için çok daha kullanışlı olur. Bunun yanı sıra XS ile XXL arasında beden tercihlerinizi de yapabilirsiniz.

Farklı gömlek yakaları
www.ltbjeans.com adresi üzerinden hakim yaka erkek gömlek modellerini bulabileceğiniz gibi düz yaka ve sivri yaka modellerine de bakabilirsiniz. Ürünlerin tamamı taksitli ödeme seçenekleri ile satışa çıkarılabilir durumda olup hızlı kargo seçeneği ile en kısa sürede size ulaştırılır.
 
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