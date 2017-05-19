Bugün

19 Mayıs 2017 Cuma

Bayan mont

Görünüşüne önem veren, kış aylarının getirdiği soğuklardan korunmak isteyen bayanların tercihi şık mont modellerinden yana olmaktadır. Şık yapısı ile dikkat çeken bayan mont modelleri de sitemizde bulunuyor. Modern görüntüsü ile dikkat çeken mont modellerinde sezonun trendi renkler kullanılmaktadır. Desenli ceketler de moda renklerde tasarlanmaktadır.

Kullanışlı montlar
Nakış işlemeli, lazerli mont ceket modelleri de zevkinizden izler taşımaktadır. Armalı montların yanı sıra çiçek desenli montlar da sitemizde bulunmakta. Bayan mont modellerinde kısa, uzun boylarda pek çok model sitemizde yer alıyor. Şık mont modelleri arasından gözde tasarımları sitemizde rahatlıkla inceleyebilirsiniz.

Hareketli montlar
Moda trendleriyle uyumlu olmanızı sağlayacak mont modelleri ile çarpıcı stilinizi kıyafetlerinizde rahatlıkla yansıtabilirsiniz. Şık bayan mont modelleri boyları, renkleri ile de dikkat çekiyor. Tarzıyla göz kamaştıran hareketli montlar da sitemizde yer almakta. Dinamik olmanızı sağlayacak trençkot, panço şeklinde mont modellerine ve daha fazlasına sitemizden kolaylıkla erişebilirsiniz. Tüm mont modellerimizi inceleyerek, okul, sokak modasında öncü olmak için www.dilvin.com.tr adresini ziyaret edebilirsiniz.
 
Copyright © 2003-2017 IXTANBUL - Yerçekimini Kendin Belirle | Powered by Blogger.com.
Template Design by Herdiansyah Hamzah | Published by Borneo Templates and Theme4all