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25 Nisan 2017 Salı

BB Krem

Cildin doğal ışıltısını korurken, kullanıldığında pürüzsüz, canlı ve ipeksi bir cilt yapısıyla mükemmel görünmenizi sağlayan Golden Rose BB Krem ile güzelliğinizi taçlandırın. Altı farklı renk tonu seçeneği bulunan Golden Rose BB Krem ile teninize en uygun tonu kolaylıkla bulabilirsiniz.

Golden Rose BB Krem, yağ içeriği olmadan, su bazlı nemlendiricili yapısıyla cildinizi korurken, mükemmel bir görünüme sahip olmanızı sağlamaktadır. Krem formundaki yapısıyla cilde kolay şekilde uygulanan BB Krem kullanmanızın hemen sonrasında cildinizin yumuşacık, doğal, pürüzsüz göründüğüne şahit olacaksınız.

Ciltteki renk farklılıklarını giderir
Golden Rose BB Krem kullananların cildindeki kızarıklıklar ve ciltteki renk farklılıkları anında yok olmaktadır. Mükemmel bir şekilde renk farklılığını eşitleyen ve doğal görünüm kazandıran BB Krem’i sürdükten sonra uzun süre yeniden makyajınızı tazelemeden günü ya da geceyi geçirebilirsiniz.

Cildin hava almasına engel olmadan cilt üzerinde koruyucu, besleyici ve kapatıcı özelliği bulunan BB Krem’i her an güvenle kullanabilirsiniz. Gece ve gündüz kullanıma uygun olan Golden Rose BB Krem sahibi olmak için www.shop.goldenrose.com.tr adresini ziyaret edip sipariş vermeniz yeterli olacaktır.
 
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