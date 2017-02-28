Ceket modelleri
Tasarımcıların firmalar bünyesinde halihazırda çalışıyor olması, moda konusunun gelişimine önemli katkı sağlıyor. Özellikle itina ile oluşturulmuş olan ve tasarımları hayata geçirilmiş ceket modelleri, bu üzerine çalışmanın yine dikkat çeken karşılığı her türlü tarzı ve anlayışı bünyesinde bulunduran modellerle karşımıza geliyor. Gerek ilgi çekici yönü, gerekse de dikkatleri üzerine toplayan farklı bakış açısıyla gerçekten bugünümüze renk katan ayrıcalıkları hep birlikte yaşayıp görebiliyoruz.
Ceket fiyatlarındaki değişiklikler
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