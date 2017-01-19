Maalesef bazen hiç umulmadık bir şekilde ya da elimizde olmayan sebeplerle başımıza gelmesini istemediğimiz durumlarla karşılaşabiliyoruz. İşte bu zor ve sıkıntılı durumlarda bize destek olacak, bizi güvenceye alacak bir gücün varlığını hissetmek çok önemlidir. Günümüzde değer verdiklerimizi sigorta teminatı altına almak bize bu gücü hissettirir. Sigorta şirketlerinin pek çok konuda bizlere sunduğu sigorta hizmetleri arasında üç tanesi var ki bunları mutlaka herkesin yaptırması gerekiyor.
1) Ferdi kaza sigortası: Başınıza gelmesini hiç istemediğiniz fakat olması halinde hayat standartlarınızı önemli ölçüde etkileyecek kazalar karşısında siz ve aileniz için maddi güvence oluşturur. Böylelikle bu ani ve zor durumda bir de bunları düşünmek zorunda kalmazsınız. Tedavi görme durumunda veya sakatlık gibi yaşamsal riskler karşısında oluşabilecek gelir kaybınızı güvence altına alır. Kaza sonucunda vefat durumunda sevdiklerinizin yanında yer alarak onların destekçisi olur. Kazalarda acil sağlık hizmeti sağlar. Kaza sonucu oluşan kalıcı sakatlık durumlarında ve geçici olarak çalışılamayacak durumlarda her gün için tazminat öder.
2) Konut sigortası (DASK): Konut sigortası ve DASK çoğu zaman karıştırılır. DASK, deprem ve deprem sonucu meydana gelen yangın, infilak, tsunami ve yer kaymasının doğrudan neden olacağı maddi zararlara karşı konutunuzu güvenceye alır. Konut sigortası ise sadece depremle sınırlı kalmaz, yangın, yıldırım, infilak, hırsızlık, su basması gibi daha geniş kapsamlı riskleri içine alır.
3) Trafik sigortası / Kasko: Trafik sigortası, yaptırılması zorunlu bir sigortadır. Trafik sigortası, olası bir kaza sonucunda diğer araç veya kişiye verilen zararı karşılamak içindir. Kasko, isteğe bağlıdır ve trafik sigortasının aksine karşı tarafın değil, araç sahibinin kendi aracını teminat altına almasını sağlar.
Sigorta şirketleri arasında önde gelen isimlerden olan Generali’de bu ürünler avantajlı şartlarla müşterilere sunuluyor.