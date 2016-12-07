Kaliteyi ve şıklığı sürdüreceğiniz modeller
Kış aylarında kadın ya da erkek olmanızın şıklığınızı sürdürmeniz konusunda herhangi bir farkı yoktur. Siz de bu senenin kaban modelleri hakkında doğru seçimler yaparak tarzınızı ileriye taşıyabilir ve soğuktan korunabilirsiniz.
Sene içerisinde zevke hitap eden modeller koyu renkler altında toplanmıştır. Bunun aksine yaka kısmındaki tüyleri ve farklı renk seçenekleri ile birçok model şıklığı yakalamanıza yardımcı olacaktır. Bu sayede sizlerde tarzınızı her zamankinden daha fazla ileriye taşıyacaksınız.
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