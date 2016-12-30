İstanbul Kartal'da yeni bir hayat başlıyor

Kartal’da ev fiyatları ne durumda?
2012-2016 yılları arasında yapılan ev satışları göz önüne alındığında Kartal satılık daire m2 satış fiyatlarında yüzde 94 oranında bir artış olduğu görülüyor. İlk defa ev alacaklar için bu artış gözlerini korkutabilir. Ancak, piyasa değerleri göz önüne alındığında gelir-gider dengesi için normal ev alma zorluğu kadar sizi zorlayacaktır.
Şu an Kartal semtinde yer alan konut fiyatlarını merak ediyorsanız hemen söyleyelim: 300.000 TL. Bu fiyat tabii ki de ortalama bir fiyattır, sizin özellikle istediğiniz özelliklerine göre evlerin fiyatları da bir miktar değişecektir. Nitelikli bir siteden ev almak istiyorsanız bu ev fiyatının üzerinde biraz daha eklemeniz gerekebilir. Oda sayısı çok olmasın, özel site içerisinde olmasına gerek yok diyebiliyorsanız bu fiyatın altında da ev bulabilirsiniz.
Konut projeleri son hızla devam ediyor
Kartal semtinde oturmak isteyenler için kendilerine uygun bir ev bulabilmelerini sağlayacak birçok konut projesi geliyor. Toplu Konut İdaresi tarafından yapılan projeler olduğu gibi özel firmalar tarafından da yapılan projeler mevcut. Sizin isteklerinize uygun olacak bir projeyi aralarından mutlaka bulabilirsiniz. Eğer halihazırda başlamış olan projelerden haberdar olmak ve onları incelemek istiyorsanız 3dkonut sitesi üzerinden üç boyutlu olarak inceleyebilirsiniz. 3 boyutlu olarak incelediğinizde daha kolay fikir sahibi olup, eviniz daha yapılırken çok uygun fiyatlara ev satın alabilirsiniz.
100’den fazla konut projelerini ayrıntılı olarak incelemek isteyenler için de Zingat projeleri kimin yaptığını, ev fiyatlarını, ölçülerini ve diğer tüm ayrıntılarını en ince ayrıntısına kadar bilgilerinize sunuyor.
Ev satın alırken projeyi gerçekleştiren tarafı iyice araştırmanız gerektiğini unutmayın. Yakın zamanda bitirilecek olan projelerde örnek daireleri ziyaret etme şansına da sahip olabilirsiniz. Mutlaka projenin yönetildiği ofisler ile iletişime geçin. Eviniz ile ilgili olarak aklınıza takılan her şeyi proje yetkililerine sorun ve eviniz ile ilgili tamamlanması gereken belgelerin hepsinin bu süreç içinde tamamlanmış olmasına dikkat edin. Birkaç seçenek arasında sıkışıp kaldığınızda belgeleri eksik olanları eleyerek daha hızlı bir çözüme ulaşabilirsiniz. Ev almadan önce nelere dikkat etmeniz gerekenleri ve hangi belgelerin gerekli olduğunu öğrenmek için ‘Ev Satın Alacakların Dikkat Etmesi Gerekenler’ yazımızı inceleyebilirsiniz.