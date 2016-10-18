Rand Fishkin ile SEO konferansı

Basında bu zamana kadar SEOzone ismi ile gördüğümüz konferans, bu yıl 21 ve 22 Ekim tarihlerinde Digitalzone ismi ile düzenlenecek. Rand Fishkin ve daha birçok uzmanın katılım sağlayacağı bu konferansta, SEO’nun tüm detayları ve son Google güncellemeleri katılımcılara aktarılacak.
Şişli’de düzenlenecek olan bu etkinlikte, SEO çalışmaları ile gündemden bir an olsun geri kalmayan Rand Fishkin, arama motor optimizasyonları hakkındaki tecrübelerini sizlere aktaracak. İki gün boyunca iki farklı oturum ile katılım sağlayacağınız bu konferansta, hedef kitlenize nasıl hitap etmeniz gerektiğini, kazançlı olan mı, yoksa sizin ilgi duyduğunuz sektörlerde mi ilerlemeniz gerektiğini ya da Google’ın karmaşık bulunan algoritmalarının, aslında ne kadar basit olduğunu sizlere aktaracaktır. Dijital pazarlama alanında düzenlenen ve binlerce kişinin bir araya geldiği bu etkinlikte yerinizi bir an önce ayırın. ZEO’nun düzenlediği bu etkinlik için Rand Fishkin dışında birçok SEO uzmanı ve sizi şaşırtacak isimler de yer almaktadır.
Digitalzone’16 etkinliğine katılacak olan Rand Fishkin’in etkili sunumları sayesinde, birçok başarı hikayesine de şahit olacaksınız. Özellikle çabuk pes eden ya da SEO ile Google sıralamalarını anlamakta zorlanan kişiler için de uygulamalı bir şekilde SEO çalışmaları düzenlenecek. Sizin ufkunu genişletecek ve içinizdeki fırsatçı kişiliği ortaya çıkaracak olan etkinlikte, Türkiye’nin en büyük inovatif şirketi olan ZEO’nun da sizlere katacağı çok önemli paylaşımlar ile karşılaşacaksınız. Bundan dolayı hem İnternet sitenizin daha faydalı olması, hem de kişisel gelişiminizi geliştirmek amacı ile düzenlenen bu konferansta yerinizi almaya şimdiden başlayın.