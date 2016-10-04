Karlı ve yağmurlu havaların vazgeçilmezi olan çizmeler, farklı modellerde kadınların vazgeçilmez kombin parçaları arasında yer almaktadır. Çizme modelleri, deri, nubuk veya süet gibi çeşitleriyle farklılık gösterebilmektedir. Her model çeşidi farklı alanlara yönelik hoş kombinlerin yapılabilmesine imkan tanımaktadır. Çeşitlendirilmeye devam edilen çizmeler, sadece kış aylarında değil, yaz aylarında da giyilebilmektedir. Yaz aylarına yönelik üretilen modeller, kadınların yoğun ilgisiyle karşılaşmaktadır. Renk ve desen çeşitliliğiyle de oldukça geniş imkanlar tanımakta olan çizme, her haliyle ön plana çıkmak isteyen kadınların ilk tercihidir.
İncideri, yüksek indirim oranları ve yüzlerce çeşit çizme çeşidiyle
müşterilerine geniş ürün yelpazesi sunmaya devam etmektedir. Yüzde 90’a varan
indirimlerin sunulmakta olduğu mağazada her kombin çeşidine yönelik ürün
bulunmaktadır. Sokak stilinden ciddi bir iş kadınının stiline kadar her tarzda çizme
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adresinde sürdürmeye devam etmekte olan mağaza, detaylı ürün inceleme fırsatı
sunmaktadır. İlgilenilen ürünün tanıtımının yapıldığı sayfada ürün ile ilgili
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