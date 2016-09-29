AK Parti haberleri olsun, CHP haberleri olsun, MHP haberleri olsun, bu üç büyük parti hakkında birçok haber yapılmıştır. Ancak, burada önemli olan hangi haber sitesinin ya da hangi gazetenin gerçek haber ve tarafsız haber yaptığıdır. Tarafsız ve doğru habercilik yapmak, medya sektörünün olmazsa olmaz unsurlarındandır.
Objektif olarak ve gerçek haberi insanlara ulaştıran birçok haber sitesi vardır, ancak bunun tam tersini uygulayan da birçok haber sitesi ve gazete bulunmaktadır. Güvenilir haber sitesi bulmak gerçekten bir meziyet haline gelmiştir. Özellikle son yıllarda teknolojinin bir dev adımı sayılan İnternet sayesinde insanlar gazete sayfaları arasında boğulmaktan kurtulmuş ve haberleri haber siteleri üzerinden okumaya başlamışlardır. CHP haberleri olsun, diğer tüm partilerin haberleri olsun, İnternet üzerinden okumak mümkündür.
Özetlemek gerekirse, CHP haberlerini yaparken habercilerin en dikkat ettiği nokta, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’dur. Çünkü, son seçimden sonra Kılıçdaroğlu’nun istifası bekleniyordu, ancak böyle bir durum gerçekleşmedi. Bunun da haberleri birçok haber sitesi tarafından yapıldı.