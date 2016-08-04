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4 Ağustos 2016 Perşembe

Zorlu kar koşullarına bile dayanıklı modeller

Kış aylarında soğuk ve yağışlı havalar hep bizi karşılamaktadır. Bu havalar bizi zorlayıcı etkenlere sahip olduğu için mutlaka bu havalara uyum sağlamamız gerekmektedir. Ayakkabılar bu noktada en önemli faktördür. Çünkü, sağlam ve kış şartlarına dayanıklı bir ayakkabı bizim hem duruşumuzu sağlamlaştırır, hem de sağlıklı bir şekilde soğuk havaları atlatmamızı sağlar.

Kış aylarında giydiğimiz ayakkabılara çok daha farklı bir şekilde özen göstermeliyiz. Çünkü, bu aylarda yanlış ayakkabı seçimi bizi sağlığımızdan edebilir. Erkek bot modelleri bu noktada hem şık detaylara sahip, hem de kış şartlarına dayanıklı pek çok parçadan oluşmaktadır. Kış aylarında giydiğimiz ayakkabılar mutlaka su geçirmez ve kaygan zeminde kaymaz özellik gösteren ayakkabılar olmalıdır. Erkek bot modelleri mutlaka iyi incelenmeli ve en mantıklı olan modeller tercih edilmelidir.

Kışın giydiğimiz ayakkabıların renkleri genellikle çok fazla çeşitli değildir. Siyah, kahverengi, taba ve lacivert, erkek bot modelleri arasında en fazla tercih edilen renkler arasındadır. Sağlam bir taban ve şık bir görünüm ile bir erkek, bottan beklediği tüm özelliklere kavuşabilir. Erkeklerin bot tercihlerinde sürekli klasik modellere yönelme gibi bir eğilimi vardır. Bu yargılardan kurtularak kıyafetlerimize ve tarzımıza uygun botlara ayakkabı dolabımızda yer vermeliyiz. Birbirinde farklı desen ve renk seçeneğine sahip ayakkabıları incelemek için http://www.cabani.com.tr/erkek-bot-modelleri bu adresten faydalanabilirsiniz.
 
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