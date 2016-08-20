Ramazan Umresi

Umre kelime anlamı olarak ziyaret anlamına gelmektedir. Umre’nin gerçekleştirilmek için belirli bir zamanı yoktur lakin hac günleri dışında yılın her ayı, her günü Umre gerçekleştirilebilir. Umre halk arasında küçük hac olarak da bilinmektedir. Çok genel hatlarıyla Umre ziyaretleri genellikle Hac kurası bekleyen ya da kutsal beldelere özlem duyan Müslümanlarca gerçekleştirilen bir ibadettir.
Umre ziyaretleri için hemen hemen her döneme ilgi olsa da özellikle Ramazan Umrelerine yoğun bir talep gösterilmektedir. Ramazan Umreleri kapsamında Kadir Gecesi ve Ramazan Bayramı’na yönelik farklı Umre turları hazırlanmaktadır. Semerşah Turizm bu konuda hacı ve umreci adaylarına özel tur fırsatları sunmaktadır.
Semerşah Turizm tarafından hazırlanan Umre turları ilk olarak çıkış ilinize bağlı olarak belirlenmektedir. İstanbul, Ankara, Antalya, Adana, İzmir, Van ve diğer birçok ilden çıkışlar
gerçekleştirilmektedir. Bunun yanı sıra Ramazan Umre turlarınızı 30 günlük, bayramın ilk 14 günü, son 20-14 ve 7 günü şeklinde ayarlayabilirsiniz. Bu süre zarfında Umre turunuz kapsamında konaklamanız, gidiş ve dönüş biletleriniz, Umre için vize işlemlerinin gerçekleştirilmesi ve Mekke ve Medine içindeki ulaşımınız turunuza dahil olacaktır.
Semerşah Turizm’de size uygun olan Umre turunu seçebilir, taksitli ya da tek çekimli ödeme fırsatlarından yararlanarak sorunsuzca ödemenizi gerçekleştirebilirsiniz. Semerşah Turizm ile gerçekleştireceğiniz Umre turlarınızda konaklamalarınızı Mekke’de Semerşah Plaza’da, Medine’de ise Ramada Otel’de gerçekleştirirsiniz. Ramazan Umre turları ve diğer turlar için detaylı bilgilere buradan ulaşabilirsiniz.