İlk olarak İDO’da seferler iç ve dış seferler olarak iki genel kategori altında toplanmakta. İç seferler İstanbul semtleri arasında gerçekleştirebileceğiniz seferler iken dış seferler adından da anlaşılacağı üzere İstanbul ve diğer iller arasında gerçekleştirilen seferler. Bu iller: Bursa, Bandırma ve Yalova. Bunun dışında Avşa ve Marmara Adası ile Armutlu Tatil Köyü’ne de seferler bulunmakta. Seferinizi belirledikten sonra yapmanız gereken bir diğer işlem ise yolculuğunuzu ne şekilde gerçekleştirmek istediğiniz. Yaya olarak mı yolculuk gerçekleştireceksiniz, yoksa yolculuğunuzda arabanızda mı size eşlik edecek? Özellikle şehir değiştirirken arabalı feribotlar oldukça tercih edilen ulaşım kanalları. Trafik derdi olmaksızın arabalı feribotlar ile ulaşımınızı kolaylıkla gerçekleştirebilirsiniz.
İDO, oldukça fazla tercih edilen bir ulaşım şekli olduğundan bazı zamanlarda, belirli günlere ve seferlere bilet bulmak neredeyse imkansız bir hale gelebilmekte. Özellikle bayram zamanlarında bilet fiyatları üzerinde yapılan indirimler de bu durumu biraz daha zorlaştırmıyor değil. İDO biletlerinin satışının yapıldığı gişeler önünde sıra beklemektense çevrimiçi İnternet üzerinden bilet alımını tercih ediyorsanız, dakika dakika bilet durumlarının güncellendiği valiz.com tam size göre. İDO’nun kendi İnternet sitesi yoğun kullanımlarda bazen yavaşlamalar gösterse de Valiz.com’da böyle bir durum söz konusu değil. Uzun zamandır İDO biletlerimin satın alım işlemlerini Valiz.com’dan gerçekleştiriyorum ve şu zamana kadar hiçbir sıkıntı yaşamadım. Ödeme kanallarının güvenliği ve biletlerin güncel durum bilgileri ile valiz.com, İDO biletleri satın almak isteyenler in gönül rahatlığı ile kullanabilecekleri bir site.