EY ve denetim hizmetleri

Bu bağlamda, bağımsız denetim çalışması yürüten kurumlar 4 tür bağımsız denetim raporu ortaya koyar. Bu kapsamda, 4 tür bağımsız denetim raporu ortaya çıkmaktadır:
Olumlu Görüş İçeren Rapor: Finans tabloları, finans raporlama standartlarına uygundur.
Olumsuz Görüş İçeren Rapor: Tablolarda önemli derecede yanlış varsa verilen rapor.
Görüş Bildirmekten Kaçınılan Rapor: Tablolarda muhtemel ama kesin olmayan yanlışlıklar varsa verilen rapordur.
Şartlı Görüş İçeren Rapor: Önemli ama yaygın olmayan yanlışlık varsa verilen rapor.
Bağımsız denetimin hedefi finansal kola sahip şirketlere Sermaye Piyasası Kurulu’na uygunluk anlamında objektif ve yapıcı kontrol yapılmasını sağlamaktır. Bu doğrultuda, birçok denetim hizmetlerinin arasında ön plana çıkarak, danışmanlık, kurumsal finansman ve vergi hizmetlerine ek olarak bağımsız denetim hizmetlerini yürüten EY şirketi, bağımsız denetim hizmetlerinin altında muhasebe mevzuatına uyum ve raporlama hizmetleri, iklim değişikliği ve sürdürülebilirlik danışmanlığı, finansal muhasebe danışmanlık hizmetleri, finansal tablo denetimi, usulsüzlük incelemesi ve uyuşmazlık danışmanlığı hizmetleri vermektedir. EY Türkiye bağımsız denetim, hazırladığı 4 tür bağımsız denetim raporu ile SPK’nın gerekliliklerinin denetimini sunarken görülen eksiklikler bağlamında yapıcı öneriler de sunmaktadır.
Muhasebe mevzuatına uyum hizmetleri kapsamında, çok uluslu şirketlere finansal raporlama yükümlülüklerini yerine getirmeleri hususunda yardımcı olunmaktadır. Finansal raporlama uygulamalarının sisteme uygunluğu şirketin verimliliğine katkı sağlayacaktır. İklim değişikliği ve sürdürülebilirlik danışmanlığı ile EY Türkiye bağımsız denetim, şirketlerin sosyal, çevresel ve ekonomik başarılarının ölçümlenmesi ve raporlanmasında destek sağlar.
Finansal muhasebe danışmanlık hizmetleri, işletmelerin muhasebe standartlarına ve bu doğrultudaki düzenleme standartlarına uyum sağlıyor olmalarına yardımcı olur. Öte yandan, EY’nin sunduğu finansal tablo denetimi, şirketlerin finansal tablo okuyucularına tutarlı ve doğru bilgi vermeleri konusunda kontrolü sağlıyor.
Usulsüzlük incelemesi ve uyuşmazlık danışmanlığı hizmetleri, olası bir usulsüzlükten şüphelenilmesi durumunda şüpheli mülakatı, soruşturma, teknolojik aletlerin keşif hizmetleriyle incelenmesi ve mali tablo incelemesi ile sunuluyor. Gerekli durumlarda bilirkişilik yapabiliyor olması EY Türkiye bağımsız denetim’i diğer şirketlerden ayıran önemi bir faktör durumunda.