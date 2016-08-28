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28 Ağustos 2016 Pazar

Capital ve kişilik testleri nasıl yanıtlanmalı?

Şirketlerde işe alımlarda, çalışanlar içerisindeki yeni yeteneklerin belirlenmesinde kişilik testleri oldukça etkili oluyor. Uzmanlara göre, adayların bu testleri dürüst bir şekilde yanıtlamaları ve kendilerini olduğu gibi göstermeleri gerekiyor. İş hayatında yanlış yanıtlanan testler kolaylıkla tespit edilip, kişinin elenmesine sebep oluyor. Çünkü, özellikle büyük şirketler, bu testler sayesinde kendilerine uygun, ihtiyaç duydukları pozisyonlara uygun kişileri kolaylıkla sınıflandırıp seçebiliyor.

Her şirketin kişilik envanteri oldukça çeşitli oluyor. Örneğin, Turkcell ve Roche Opq (mesleki kişilik anketi) testini uygulamayı uygun bulurken, LC Waikiki Peo kişilik envanterini uyguluyor. Eskiden işe alımlarda mezun olunan okulun iyi olması, bilgi-beceri, söz konusu iş ile ilgili deneyim önemliyken artık kişilik testleri ile detaylı bir eleme sistemi gerçekleştirilip, uygun pozisyona uygun kişiler kolaylıkla seçilebiliyor.

Bu testler, hem şirketler için, hem de başvuru yapan adaylar için rahatlık oluyor. Çünkü, testler sayesinde aday kişiler kendilerini tanıma imkanı bulurken, şirketler de bu aşamada zaman kaybı yaşamamış oluyor. Şirketler işe başvuran adayların kişiliklerinin de becerileri kadar önemli olduğunu belirtiyor. Kişiliklerinin de iş ortamında olumlu ya da olumsuz büyük etkisi olduğunu savunuyor. Kişilik testleri beş temel faktörde adayın eğilimleri hakkında fikir edinmeyi sağlıyor. Bunlar, dışa dönüklük, duygusal dayanıklılık, gerçekçilik, bağımsızlık ve sorumluluk. Okullarda yapılan kişilik testlerinde olduğu gibi şirketlerin yaptığı testlerde de önemli olan, analitik ve kavramsal düşünme yetkinlikleridir.

Testlerin doğru ya da yanlış cevabı olmadığından adayların kendilerini olduğu gibi göstermeleri savunuluyor. Örneğin, kendilerini olduğundan fazla girişken göstermemesi gerekiyor. Çünkü, bazı pozisyonlarda girişken olmak avantaj olabilirken, bazı görevlendirmelerde tercih sebebi olamıyor. Testlerde adayları daha kolay elemek için yanıltıcı sorular bulunabiliyor. Bu soruları anlamanın ve ayırt etmenin mümkün olmadığı söyleniyor. Şirketler tarafından adayın şirketleri yanıltmaya çalıştığı görülebildiği ve bu duruma kimsenin düşmemesi gerektiği savunuluyor. Böyle durumların söz konusu olmaması, hem adayların geleceği açısından, hem de şirketlerin itibarı açısından faydalı olacaktır. Bunun gibi sebepler yüzünden adaylar kendileri gibi olmalılar.
 
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