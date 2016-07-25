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25 Temmuz 2016 Pazartesi

Visco yatak sırt ve bel ağrılarımdan kurtulmamı sağladı

Eskiden yatak alırken çok dikkat etmeden sadece büyüklüğüne göre seçerdim. Eşimin ve benim rahatlıkla sığabileceğimiz bir yatak olması benim için yeterliydi. Zaten evlendiğimizden bu yana yatağımızı hiç değiştirmemiştik. Artık yayları çökmüş ve rahatsız bir yatağa sahiptik. Yatağımızı değiştirmemizin vakti gelmişti.

Ağır işler yapan biriyim, günümün en az sekiz saatini ayakta geçiriyorum. Dolayısıyla bir müddet sonra sırtımda ve belimde yükten dolayı çeşitli rahatsızlıklar oluşmaya başlamıştı. Bu sağlık sorunları nedeniyle doktora gittim. Doktor, bu sorunların genellikle yataktan kaynaklanan rahatsızlıklar olduğunu söyledi. Biz de eşimle yeni bir yatak almaya karar verdik ve İnternet’te Yatsan.com’u bulduk. Uygun fiyatları ve ödeme koşullarının yanında aradığınız tüm kaliteli markaları bir arada sunan Yatsan, iyi bir alışveriş deneyimi sundu. Hangi yatağın bizim için uygun olabileceğini bilmiyorduk. Yatsan’ın sunduğu ‘Hangi Yatağı Seçmeliyim Testi’ ile Visco tipi yatağın ağrılarım için en etkili olacak yatak olduğunu öğrendik. Her çeşit yatak tipinin mevcut olduğu Yatsan’dan Visco tipi yataklara rahatça ulaştık. Kolay ve anlaşılır arayüzüyle yatak seçimini kolayca yaptık. Sıra Visco yataklardan hangisini almamız gerektiğinde ‘karşılaştır’ butonu bize oldukça yardımcı oldu. Yatsan’daki tüm yatakları birbirleriyle karşılaştırabildiğimiz karşılaştırma ekranından bize en uygun Visco yatağı belirledik. Hangi mağazada olduğunu da öğrendiğimiz yatak için hiç vakit kaybetmeden harekete geçtik.

 Güvenilir, sağlam ve bizi uzun yıllar boyunca yarı yolda bırakmayacak yatağımızı mağazasında görüp ikna olduk ve satın aldık. Ürün montajı süreci hızlıca işledi ve yatağımız en kısa sürede yatak odamızda yerini aldı. Her uzandığınızda uzanma tipinize göre vücudunuzun şeklini alan Visco yatak sayesinde artık sırt ve bel ağrılarım olmadan rahatça ayakta istediğim kadar durabiliyorum.
 
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