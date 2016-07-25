Visco yatak sırt ve bel ağrılarımdan kurtulmamı sağladı

Eskiden yatak alırken çok dikkat etmeden sadece büyüklüğüne göre seçerdim. Eşimin ve benim rahatlıkla sığabileceğimiz bir yatak olması benim için yeterliydi. Zaten evlendiğimizden bu yana yatağımızı hiç değiştirmemiştik. Artık yayları çökmüş ve rahatsız bir yatağa sahiptik. Yatağımızı değiştirmemizin vakti gelmişti.
Ağır işler yapan biriyim, günümün en az sekiz saatini ayakta
geçiriyorum. Dolayısıyla bir müddet sonra sırtımda ve belimde yükten dolayı
çeşitli rahatsızlıklar oluşmaya başlamıştı. Bu sağlık sorunları nedeniyle
doktora gittim. Doktor, bu sorunların genellikle yataktan kaynaklanan
rahatsızlıklar olduğunu söyledi. Biz de eşimle yeni bir yatak almaya karar
verdik ve İnternet’te Yatsan.com’u bulduk. Uygun fiyatları ve ödeme
koşullarının yanında aradığınız tüm kaliteli markaları bir arada sunan Yatsan, iyi
bir alışveriş deneyimi sundu. Hangi yatağın bizim için uygun olabileceğini
bilmiyorduk. Yatsan’ın sunduğu ‘Hangi Yatağı Seçmeliyim Testi’ ile Visco tipi
yatağın ağrılarım için en etkili olacak yatak olduğunu öğrendik. Her çeşit
yatak tipinin mevcut olduğu Yatsan’dan Visco tipi yataklara rahatça ulaştık.
Kolay ve anlaşılır arayüzüyle yatak seçimini kolayca yaptık. Sıra Visco yataklardan
hangisini almamız gerektiğinde ‘karşılaştır’ butonu bize oldukça yardımcı oldu.
Yatsan’daki tüm yatakları birbirleriyle karşılaştırabildiğimiz karşılaştırma
ekranından bize en uygun Visco yatağı belirledik. Hangi mağazada olduğunu da
öğrendiğimiz yatak için hiç vakit kaybetmeden harekete geçtik.
Güvenilir, sağlam ve bizi uzun yıllar boyunca yarı yolda bırakmayacak
yatağımızı mağazasında görüp ikna olduk ve satın aldık. Ürün montajı süreci
hızlıca işledi ve yatağımız en kısa sürede yatak odamızda yerini aldı. Her
uzandığınızda uzanma tipinize göre vücudunuzun şeklini alan Visco yatak
sayesinde artık sırt ve bel ağrılarım olmadan rahatça ayakta istediğim kadar
durabiliyorum.