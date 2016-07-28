Özellikle sosyal medya üzerinden haber sitelerine kurulan köprü üzerinden fırsatçı kişiler ve amacı tamamen para kazanmak olan, habercilikten hiç mi hiç anlamayan kişiler tarafından yalan yanlış haberlere yönlendirilirsiniz. Ancak, bazı haber siteleri en doğru bilgiyi objektif olarak aktarmaktadır. Eğer siz de sosyal medya üzerinden yalan yanlış haberlere yönlendiriliyor ve alışılagelmiş haber siteleri üzerinden son dakika haberlerini ve gündemi takip ediyorsanız, sosyal medya üzerinden yapılan haberlere aldırış etmeyiniz.
Türkiye’de yıllardan beri habercilik yapan ve gazetecilik anlayışını en
zirvelere çıkaran birkaç tane gazete firması vardır. Kimisi taraflı olsa da en
nihayetinde bütün gazeteler son dakika haberlerini İnternet üzerinden verirler. Eğer İnternet olmasaydı Türkiye’de
ve dünyada olup biten her şeyi öğrenemeyecektik. Elbette, televizyon gibi güçlü
bir silah daha vardır iletişim araçları arasında. Televizyonda ancak ve ancak
oldukça büyük bir son dakika haberi olursa haber yayını yapılıyor. Onun
dışındaki tüm haberler akşam saatinde olan ana haber yayınlarında veriliyor. Bu
açılardan bakıldığında İnternet sayesinde son dakika haberlerini alabilmek ve gündemi yakalayabilmek oldukça kolaydır.
Çünkü, televizyon aldığı son dakika haberlerini akşam yayınlanan ana haber
bültenine saklar ve normal bir haber haline getirir. Ancak, İnternet
üzerindeyseniz haberin gerçekleştiği dakikadan 10 dakika sonra haber size ulaşabilir
ve gerek Türkiye’nin, gerek dünyanın nabzını tutabilirsiniz.