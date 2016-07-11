Son yıllarda kendinden çokça bahsettiren ve teknoloji dünyasının devi olarak görülen İnternet, hayatımızı olumlu yönde etkilemiştir ve etkilemeye devam etmektedir. Bu olumlu etkilerden bir tanesi ve kullanışlı olmasını sağlayan etkenlerden bir tanesi artık o dev gazete sayfalarının arasında boğulmaya gerek kalmayacağıdır.
İnternet sayesinde siz de iki tıkla en
güncel haberleri öğrenebilir ve haber okumanın tadını doyasıya
çıkarabilirsiniz. İster evde, ister dışarıda, ister mobil cep telefonunuz üzerinden,
isterse tabletinizden, dizüstü bilgisayarınızdan ve isterseniz masaüstü
bilgisayarınızdan istediğiniz bir haber sitesini okuyabilir ve haber okumanın tadını kolaylıkla çıkarabilirsiniz.
İnternet, iletişim konusunda oldukça güçlü bir silahtır ve bu sayede
insanlar son dakika haberlerini ve Türkiye’nin ve dünyanın nabzını tek tıkla
ölçebilmektedir. Hangi haber sitesini okuduğunuz da büyük önem arz etmektedir,
çünkü İnternet üzerinde bulunan çoğu haber sitesi habercilik anlayışına sahip olmayabiliyor ve amaçları tamamen para
olabiliyor. Bu yüzden size yalan yanlış haber içerikleri yayınlayarak sizin o haber sitesini ziyaret ederek onlara
her tıklamanızda para kazandırmanızı istiyorlar. Bunlara bir tuzak diyebiliriz.
İnsanların haber okumak için girdiği sitelerde uygunsuz şeylerle karşılaşma
olanağınız da vardır, çünkü bu işi o sitenin sahipleri tamamen para kazanmak
amacıyla yapmaktadırlar ve habercilik anlayışından oldukça uzakladırlar. Bu yüzdendir
ki İnternet üzerindeki tüm haber sitelerinin amacı para olmamalı ki insanlar
gerçek habere ulaşabilsin.