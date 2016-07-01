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1 Temmuz 2016 Cuma

Emlak Sergisi

Konut, işyeri veya arsa alıp-satmak isteyen, dairesini kiraya vermek isteyen ya da yeni projelerden birinde ev sahibi olmak isteyen kişileri bir araya getiren bir site emlaksergisi.com. Tüm Türkiye’de kullanılabilen sitede ilanları incelemek de, ilan vermek de çok kolay. Siteye ücretsiz olarak üye olmak mümkündür. Ayrıca, sitenin ‘Emlak Yaşam’ adlı bir emlak bloğu da mevcut. Bu alandan emlak dünyasındaki son gelişmeleri rahatlıkla takip edilebilir. Eğer satmak ya da kiralamak istediğiniz bir gayrimenkule sahip iseniz Emlak Sergisi’ne kolayca ilan vererek ilanınızın geniş kitlelere ulaşmasını sağlayabilirsiniz.

Sitenin en önemli avantajlarından biri, çok fazla kategoriye sahip olması ve çok çeşitli türde ilan bulundurmasıdır. Site tüm Türkiye genelinde satılık ya da kiralık, daire, iş yeri, arsa arayan herkesin ihtiyaçlarına cevap verebilecek niteliktedir. Ayrıca, sitenin sahip olduğu bir diğer avantaj ise sitede bulunan yüzlerce ilan arasından yalnızca bizi ilgilendirenleri görüntülememizi sağlayan filtreleme sistemidir. Bu sistem sayesinde konut ya da iş yeri arayan bir kişi, yalnızca kendine uygun ilanları görerek çok daha kolay bir şekilde amacına ulaşacak ve zamandan kar edecektir. Örneğin, İstanbul’da satılık daire arayan bir kişi, il seçeceğinden İstanbul’u ve daha sonra semt filtresinden aradığı bölgeyi işaretleyerek yalnızca ev satın almayı düşündüğü bölgelerdeki ilanlar ile karşılaşacaktır.

Filtreleme seçenekleri arasında il, ilçe, semt, metrekare aralığı, ilan durumu gibi seçenekler mevcuttur. En önemlisi ise fiyat aralığı filtresidir. Bu filtre sayesinde ilanlarda arama yapan bir kişi, yalnızca kendi bütçesi sınırlarında olan ilanları görüntüleyecek ve diğer ilanlarla boş yere zaman kaybetmemiş olacaktır.

Arama sonuçları ekranında üç adet seçenek bulunmaktadır. Bunlar ‘favorilere ekle, karşılaştır ve ilan detayına git’ butonlarıdır. Favorilere ekle seçeneği kullanılarak ilan daha sonra takip edilmek üzere işaretlenebilir ya da karşılaştır seçeneği ile iki ilan kıyaslanarak daha uygun olanı tespit edilebilir. İlan detayına git butonu ilan hakkındaki tüm bilgilere erişmemizi sağlar. Emlak Sergisi’nde neredeyse her ilan fotoğraflıdır. Bunun yanı sıra video, harita, 360 sanal tur gibi seçenekler de mevcuttur.
 
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