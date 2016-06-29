Tarafsız haber sitesi 'www.vaziyet.com.tr'

İnternet kullanımı arttıkça bunu bir fırsat belleyen kişiler İnternet gibi güçlü bir silahı kullanarak, para kazanma amacı güderek insanlara yalan haberler sunabilmektedirler. Hal böyle olunca da insanlar İnternet üzerinden tarafsız ve doğru haberlere ulaşmak da güçlük çekmektedir.
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Özellikle sosyal medya üzerinden haber sitelerine kurulan köprü üzerinden fırsatçı kişiler ve amacı tamamen para kazanmak olan, habercilikten hiç mi hiç anlamayan kişiler tarafından yalan yanlış haberlere yönlendirilirsiniz. Ancak, Vaziyet sizlere en doğru bilgiyi objektif olarak insanlara aktarmaktadır. Eğer sizler de sosyal medya üzerinden yalan yanlış haberlere yönlendiriliyor ve alışılagelmiş haber siteleri üzerinden haberleri ve gündemi takip ediyorsanız vaziyet.com.tr adresini ziyaret edebilirsiniz.