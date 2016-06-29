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29 Haziran 2016 Çarşamba

Tarafsız haber sitesi 'www.vaziyet.com.tr'

Teknolojinin gelişmesiyle birlikte günümüzde gazete okuma, dergi okuma, kitap okuma gibi eylemler yerini İnternet üzerinden online olarak okuma eylemine bırakmış durumdadır. Teknoloji denilen şey aslında hayatımızı kolaylaştıran bir araç olarak da görülebilir. Çünkü, teknolojinin en büyük gelişiminden ve en etkili ürünü olan İnternet kullanımının artmasıyla birlikte insanlar gazete, dergi ve kitap sayfalarını artık İnternet üzerinden kolaylıkla okuyabilmektedir.

İnternet kullanımı arttıkça bunu bir fırsat belleyen kişiler İnternet gibi güçlü bir silahı kullanarak, para kazanma amacı güderek insanlara yalan haberler sunabilmektedirler. Hal böyle olunca da insanlar İnternet üzerinden tarafsız ve doğru haberlere ulaşmak da güçlük çekmektedir.

Vaziyet.com.tr İnternet haber sitesi bu soruna bir çözüm getiriyor ve insanlara tarafsız ve en doğru bilgiyi aktarıyor. Haber sitelerinin altın kurallarından ve olması gereken bir madde olan ‘doğru haber’ mantığı tam olarak da Vaziyet’tedir. Doğru haberin yanında objektif haber yapmak da önemlidir.

Özellikle sosyal medya üzerinden haber sitelerine kurulan köprü üzerinden fırsatçı kişiler ve amacı tamamen para kazanmak olan, habercilikten hiç mi hiç anlamayan kişiler tarafından yalan yanlış haberlere yönlendirilirsiniz. Ancak, Vaziyet sizlere en doğru bilgiyi objektif olarak insanlara aktarmaktadır. Eğer sizler de sosyal medya üzerinden yalan yanlış haberlere yönlendiriliyor ve alışılagelmiş haber siteleri üzerinden haberleri ve gündemi takip ediyorsanız vaziyet.com.tr adresini ziyaret edebilirsiniz.
 
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